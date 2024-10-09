Barış Alper’in maaşına 7 kat zam yapılacak

Galatasaray’da bir süredir yerli oyuncuların maaşlarında iyileştirilme yapılması bekleniyor. Maaşına zam yapılacak oyuncuların başında ise Barış Alper Yılmaz geliyor. Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan milli oyuncu, güzel oyununu bu sezon da devam ettiriyor.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Sarı kırmızılı yönetimin Barış Alper’in maaşına 7 kat zam yapması bekleniyor. Yıllık 10 milyon lira kazanan milli oyuncunun maaşının 70 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi. Öte yandan yıldız oyuncunun sözleşme bitiş tarihinde bir değişiklik olmayacak. Barış Alper’in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Bu sezon Galatasaray forması ile 13 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 4 gol attı ve 1 asist yaptı.