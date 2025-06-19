Barış Arduç ile Gupse Özay arasında Hande Erçel krizi! Boşanıyorlar mı?

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Barış Arduç ile Gupse Özay arasında Hande Erçel krizi! Boşanıyorlar mı?

Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı “Aşkı Hatırla” dizisi projeden çok dedikodularla gündem oldu. Gupse Özay'ın dizisinin galasına katılmamasının ardından Barış Arduç ile boşanma kararı aldığı iddia edildi.

"Rüzgara Bırak" filmiyle ilk kez birlikte kamera karşısına geçen Hande Erçel ve Barış Arduç, şimdi de dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizisi "Aşkı Hatırla" için yeniden bir araya geldi. Diziden çok dedikodular gündem oldu.

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Dizi için düzenlenen gala gecesinde Barış Arduç'un etkinlik boyunca Hande Erçel'e karşı mesafeli tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Öte yandan Gupse Özay’ın Barış Arduç’un babalar gününü kutlamaması da boşanma iddialarını güçlendirdi.

BABALAR GÜNÜNÜ KUTLAMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıllarda Babalar Günü'nde sosyal medya üzerinden eşi Barış Arduç'a sevgi dolu paylaşımlar yapan Gupse Özay'ın, bu yıl paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. Ayrıca Özay'ın gala gecesine katılmaması da gözlerden kaçmadı.

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Konuşulan iddialara göre, arka arkaya çekilen projeler çift arasında bir gerginliğe neden oldu. Yakın sahneler yüzünden Barış Arduç ile Gupse Özay’ın arasının bozulduğu ve boşanma söylentilerinin yeniden alevlendiği konuşulmaya başlandı. Çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

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