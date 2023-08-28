Barış Arduç kızı Jan Asya ile sosyal medyayı salladı

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında evlendi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı.

Şimdilerde ailecek Çeşme'de tatilin keyfini çıkran Barış Arduç, 1 yaşındaki minik kızı Jan Asya'yla paylaşım yaptı. Kızıyla gün batımını seyreden Arduç, paylaşımının altına kalp emojisi koydu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü oyuncunun baba kız pozuna sosyal medyada; 'Maşallah', 'Çok güzelsiniz', 'Şahane bir fotoğraf', 'Babalık nasıl da yakışmış' gibi yorumlar yapıldı