Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım

“Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Arduç "Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım” dedi.

Barış Arduç: Tek ilgilendiğim şey kızım

Kuruçeşme’de objektiflere yansıyan oyuncu Barış Arduç, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

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Bir arkadaşına kahveye geldiğini ifade eden Arduç, “İş görüşmesi için mi?” diye soran muhabirlere “Şu an herhangi bir proje yok. Zaten seçim sürecindeyiz. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım” şeklinde yanıt verdi.

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Arduç, yaz tatili için planlarının olup olmadığının sorulması üzerine ise “Şimdilik net bir planımız yok. Seçimler bitsin duruma göre karar vereceğiz” diye konuştu.

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Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızları Jan Asya geçen sene dünyaya geldi.

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