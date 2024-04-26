Barış Arduç’tan çok konuşulan Gupse Özay açıklaması

Barış Arduç, dün akşam yüzü olduğu markanın lansmanında gazetecilerle bir araya geldi. Arduç, bir muhabirin kendisine sorduğu soruya verdiği yanıtla sosyal medyada çok konuşuldu.

Yakışıklılığının avantaj olup olmadığı sorusuna ünlü oyuncu, "Tabi ki bir avantaj. Adıyla müsemma. Ama kendi mesleğinize yeterince mesai harcamadığınız sürece o çok gelip geçici bir avantaj olarak kalır" diyerek cevap verdi.

Barış Arduç, kendisine "Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur" şeklinde yanıt veren muhabire verdiği "Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim" yanıtı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Deliha filmi vasıtasıyla tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay, 2020'de İzmir Çeşme'de nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin, 2022'de Jan Asya adında bir kızları dünyaya geldi.