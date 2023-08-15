Barış Pehlivan beşinci kez cezaevinde. Bu sözlerle teslim oldu

Gazeteci Barış Pehlivan beşinci kez 8 aylığına açık cezaevine girdi.

Barış Pehlivan beşinci kez cezaevinde. Bu sözlerle teslim oldu

Gazeteci Barış Pehlivan, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in ismini kodlayarak yazdığı bir yazısından dolayı 30 Mart 2023'te açılan bir davanın denetimli serbestliğini bozması gerekçesiyle 8 aylığına açık cezaevine girdi.

Pehlivan Silivri Marmara Cezaevi önünde bir açıklama da yaptı:

"Ben bir cinayet hükümlüsünden bir tecavüz hükümlüsünden daha tehlikeli görülüyorum. Meclis'ten çıkan yasadan faydalandırılmıyorum. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır, içeride gazetecilik yapmaya devam edeceğim."

Libya'da görev yaparken hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği gerekçesiyle 6 Mart 2020’de tutuklandıktan sonra 9 Eylül 2020’de denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen Pehlivan, başka bir dava nedeniyle 17 Mayıs 2023’te de cezaevine çağrılmış aynı gün tahliye olmuştu.

31 Temmuz'da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunan Pehlivan'ın denetimli serbestlikten yararlanma talebi reddedilmişti.

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