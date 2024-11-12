Barış Pehlivan'ın sözlerini alıntılayan Cemal Enginyurt'tan Erdoğan ve Ümit Özdağ paylaşımı

Gazeteci Barış Pehlivan Halk TV'deki canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a AKP tarafından müdahale edileceğine yönelik çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Pehlivan, "Kulis bilgisi veriyorum. Ümit Özdağ’ın başına bir şekilde başka çoraplar örülmeye çalışılıyor. Özdağ’a ve Özdağ’ın temsil ettiği politikaya dair iktidarın bir planı var" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın bu sözlerini alıntılayan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'la ilgili dikkat çeken paylaşım yaptı.

Enginyurt'un paylaşımı şu şekilde:

"ÜMİT ÖZDAĞ SİZE AĞIR GELİR"

"Gazeteci Barış Pehlivan, 'Kulis bilgisi veriyorum. Ümit Özdağ’ın başına bir şekilde başka çoraplar örülmeye çalışılıyor. Özdağ’a ve Özdağ’ın temsil ettiği politikaya dair iktidarın bir planı var.' demiş.

Demek ki neymiş?

Erdoğan'ı korku dağları sarmış.

Ümit Özdağ size ağır gelir."