Barış Terkoğlu hakkında siyasi yasak istendi

Kaynak: Cumhuriyet
Barış Terkoğlu hakkında siyasi yasak istendi
Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında, “zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılma ve siyasi yasak talep edildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkından “Hatırlı Fetöcüler nasıl kurtarılıyor” ve “Savcı Bey geliyorum, bu yazıyı da ekleyin” başlıklı yazılarından ötürü açılan davanın duruşması görüldü.

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Davada emekli askeri savcı ve hakim Ahmet Zeki Üçok da haberde yer alan görüşünden dolayı yargılanıyorken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilinin şikâyetiyle açılan davada savcı mütalaasını verdi.

Savcı, Terkoğlu ve Üçok’un “zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılmasını ve siyasi yasak talep ederken, hakim ise mütalaadan sonra son savunmalar için duruşmayı 30 Mayıs’a erteleme kararı aldı.

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