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  • Barış Yarkadaş AKP'li üst düzey isimden aldığı bilgiyi açıkladı. Tele 1'e ceza verilmesini asıl kim istemiş

Barış Yarkadaş AKP'li üst düzey isimden aldığı bilgiyi açıkladı. Tele 1'e ceza verilmesini asıl kim istemiş

Gazeteci Barış Yarkadaş, TELE1 ekranlarının karartılmasından dakikalar önce AKP’li bir isimle arasındaki diyalogu aktardı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 11:30
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Barış Yarkadaş AKP'li üst düzey isimden aldığı bilgiyi açıkladı

Barış Yarkadaş AKP'li üst düzey isimden aldığı bilgiyi açıkladı. Tele 1'e ceza verilmesini asıl kim istemiş
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Gazeteci Barış Yarkadaş, TELE1 ekranlarının karartılmasından dakikalar önce AKP’li bir isimle arasındaki diyalogu aktardı.

Yarkadaş, “Aslında bu karar RTÜK’ten de alınmadı. AKP’den etkili bir isim bana, ‘Siz TELE1 gittiniz ama kapatacaklar Halk TV’ye de ağrı ceza verecekler’ dedi” ifadelerini kullandı. 

İktidarın sansür ve baskı aracı RTÜK, TELE1 ekranlarını üç gün boyunca kararttı. TELE1, 23, 24 ve 25 Şubat boyunca yayın yapamayacak.

"ASLINDA BU KARAR RTÜK'TEN ALINMADI"

TELE1’in karartılmasından dakikalarca Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman programında Barış Yarkadaş, AKP’li bir isimle arasında geçen konuşmayı aktardı. “Aslında bu karar RTÜK’ten de alınmadı” diyen Yarkadaş şunları dile getirdi:

“AKP’den etkili bir isim bana, ‘Siz TELE1 gittiniz ama kapatacaklar Halk TV’ye de ağrı ceza verecekler'" dedi.

Merdan Yanardağ’a aradım, ‘Etkili ve yetkili biraz da bu işlerden iyi haber alan tanıdığım ile konuştum, gene bir fırıldak çeviriyorlar tetik olmak da fayda var’ dedim.

"RAHAT KONUŞAMIYORUM..."

O konuşmanın üzerinden 2-3 gün geçince pat diye TELE1, Halk TV ve Fox TV’ye verilen cezaları gördük. RTÜK bu kararları kendisi almıyor. Bu söylediklerim nedeniyle kanala ceza verecekler. Konuşurken de tedirgin konuşuyorum. dışarıda konuşsam rahat konuşacağım da...
 

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