Barış Yarkadaş, Fatih Erbakan’a geçmişini hatırlattı: İnsan azıcık utanır be!

Fatih Erbakan'ın TBMM'ye dilekçe vererek TSK'nın Gazze'de görevlendirilmesini istemesine, Barış Yarkadaş'tan sert bir yanıt geldi. Yarkadaş, Erbakan'ın bedelli askerlik geçmişini hatırlatarak "İnsan azıcık utanır be!" ifadesini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Barış Yarkadaş, Fatih Erbakan’a geçmişini hatırlattı: İnsan azıcık utanır be!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın TBMM’de TSK’nın Gazze’ye asker göndermesi için dilekçe vermesine, gazeteci ve CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş geçmişini hatırlatarak yanıt verdi.

“İNSAN AZICIK UTANIR BE!”

Barış Yarkadaş, Erbakan’ın Gazze çağrısına sosyal medya hesabından Erbakan’ın bedelli geçmişini hatırlatarak “Paranı yatır, bedelli askerlik yap halkın çocuklarının Filistin’e gitmesi için dilekçe ver… İnsan azıcık utanır be!” sözleriyle yanıt verdi.

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Fatih Erbakan, 2012 yılında askerliğini bedelli olarak yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, TSK'nın Gazze'de görevlendirilmesi için dilekçeyle başvurduklarını açıkladı ve dilekçe metnini yayımladı.

Erbakan, Gazze'ye insani yardımın götürülmesi için oluşturulacak güvenlik koridorunda TSK'nın görevlendirilmesi için TBMM Başkanlığı’na talepte bulunduklarını belirtti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Erbakan dilekçe metnini yayımladı.

Erbakan konuya dair yapılan yazılı açıklamada Yeniden Refah Partisi olarak 7 Ekim’den beri Müslüman ülkelerin yöneticilerine İsrail’in Gazze’deki zulmünün durdurulması için somut adımlar atılması, yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunduklarını hatırlatarak “Maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı ve zulüm bütün dehşetiyle devam ediyor. Bugün de diyoruz ki, en azından oradaki masum sivillere insani yardımları ulaştıralım. Bu doğrultuda Yeniden Refah partisi milletvekilleri olarak TBMM Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurduk. Dilekçe metnimiz şu şekildedir;

‘Yıllarca abluka altında yaşamaya mahkûm edilen Gazze’deki Filistin halkının İsrail saldırıları nedeniyle maruz kaldığı yoksunlukların hafifletilmesi amacıyla, Türkiye’den ve dünyadan sağlanan insanî yardımların, Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin işbirliği ile doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan, karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze’de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.’ Bu talebimizin bir an evvel Meclis’te oylanmasını ve mecliste temsil edilen tüm partilerin desteğiyle meclisimizin bu yönde bir karar almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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