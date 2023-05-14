Barış Yarkadaş 'Kılıçdaroğlu ile konuştum' dedi: Sesi çok güzel geliyordu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar açılmaya başlandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, saat 18.05'te TELE 1 yayınında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile az önce konuştum. İzleyicilerimiz merak ediyordur Kemal Kılıçdaroğlu'nun morali nasıl diye. Kılıçdaroğlu'nun sesini oldukça moralli buldum. Çok güzel geliyordu sesi.

Kendisine 'hayırlı olsun' dedim. Kısa bir sohbetimiz oldu. Ben oyumu Kadıköy'de kullandım. 'Anadolu Yakası'nda nasıldı katılım?' dedi. Kendisine Kadıköy'de Ataşehir'de dolaştığımı, özellikle CHP'li sandık görevlilerinin neredeyse her sandıkta olduğunu söyledim. Sonra ben şunu sordum; 'Sayın Genel Başkan, sandık sonuçları geldi mi size?' diye. Tebessüm etti. 'Arkadaşlarımız büyük bir ciddiyetle çalışıyorlar' dedi."