Barış Yarkadaş ne yapacağını açıkladı. “Özel kazanırsa mesleği bırakırım” demişti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı öncesinde, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" ifadelerini kullanan gazeteci Barış Yarkadaş, "Aktif gazeteciliği bırakıyorum. Siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim." dedi.

Barış Yarkadaş ne yapacağını açıkladı. “Özel kazanırsa mesleği bırakırım” demişti

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda, Özgür Özel partisinin 8. Genel Başkanı seçildi.

Kurultayın ardından tv100.com yazarı gazeteci Barış Yarkadaş'ın, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Çok konuşulan sözleriyle ilgili bir açıklama yapan Yarkadaş, “Aktif gazeteciliği bırakıyorum.” dedi.

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Saat 23:49 itibariyle söz verdiğim üzere aktif gazeteciliği bırakıyorum. Siyaset yorumcusu olarak devam edebilirim. Kararımı yarın vereceğim."

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