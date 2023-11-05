Barış Yarkadaş, "Özgür Özel seçimi kazanırsa mesleği bırakırım" demişti...

CHP kurultayında Genel Başkanlık seçimini Özgür Özel'in kazanmasından sonra, gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı programda "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" dediği anlar gündem oldu
05 Kasım 2023 Pazar
CHP kurultayında Genel Başkanlık seçimini Özgür Özel'in kazanmasından sonra, gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı programda "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" dediği anlar gündem oldu
CHP kurultayında Genel Başkanlık seçimini Özgür Özel'in kazanmasından sonra, gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı programda "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" dediği anlar gündem oldu