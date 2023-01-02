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Kılıçdaroğlu Deniz Baykal görüşmesinin perde arkası. Barış Yarkadaş TV100 canlı yayınında açıkladı

Gazeteci Barış Yarkadaş TV100 canlı yayınında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmesinin perde arkasını açıkladı…

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 22:00
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Barış Yarkadaş TV100'de açıkladı. Kılıçdaroğlu Baykal görüşmesinin perde arkası

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal görüşmesinin perde arkası. Barış Yarkadaş TV100 canlı yayınında açıkladı
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KILIÇDAROĞLU BAYKAL GÖRÜŞMESİ

Tv100’de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etmesi konuşuldu.

“BANA DA BİR GÖREV VERİN”

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş Deniz Baykal’ın görüşmede “Bu çok önemli bir seçim, son fırsatımız” ifadelerini kullandığını belirterek, “Deniz Bey seçimde çalışmak istediğini söylüyor ‘Bana da bir görev verin, CHP örgütleriyle bir yumruk olarak çalışayım, CHP örgütlerini tamamı bu seçime asılmalı’ ve ‘Bu çok önemli bir seçim, son fırsatımız’” dediği bilgisini paylaştı.

“DENİZ BEY’İN MİLLETVEKİLİ OLMASI KONUSUNDA KEMAL BEY’İN İSTEĞİ VAR”

Barış Yarkadaş, sözlerinin devamında, “Kemal Bey, mayıs ayında Deniz Bey’i ziyarete gidiyor ‘Yeni dönemde sizi parlamento çalışmalarında görmek istiyoruz’ diyor kısa bir sohbetin ardından Deniz Bey eşine ‘Evraklarımı hazırlayın’ diyor… Deniz Bey’in milletvekili olması konusunda Kemal Bey’in isteği var” dedi.

“ASLI BAYKAL’IN ELEŞTİREL TWEETLERİ TELAFİ ETMEK İÇİN…”

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinçi ise, Deniz Baykal’ın Kılıçdaroğlu’na seçim kampanyasında görev almak istediğini söylediğini belirterek, “Deniz Baykal, görüşmeyi Aslı Baykal’ın attığı çok eleştirel tweetleri telafi etmek için ‘Aslı’nın, Kemal Bey’e ve CHP’ye yaptığı eleştirileri reddediyorum onların arkasındayım’ mesajını vermek için kullanıyor. ‘Önümüzdeki seçim kampanyada görev almak istiyorum’ diyor” ifadelerini kullandı.

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