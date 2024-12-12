Bariyeri aşan TIR karşı şeritten gelen TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bariyeri aşan TIR karşı şeritten gelen TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir’de Bursa yönüne giden bir TIR sürücüsü Cemal Altıntop, direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Savrulan TIR bariyerleri aşarak karşı şeride geçerek bir başka TIR’a çarptı. Feci kazada Altıntop, hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Cemal Altıntop, kullandığı 34 VBR 92 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetti. Savrulan TIR yol ortasındaki bariyerleri aşarak karşı şeride geçerek seyir halindeki Mustafa Sargın idaresindeki 54 ADH 291 plakalı TIR'a çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede, hurdaya dönen TIR kabinine sıkışan Cemal Altıntop'un hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer TIR şoförü Mustafa Sargın da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, trafik ekiplerinin çalışmasının ardından tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bariyeri aşan TIR karşı şeritten gelen TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bariyeri aşan TIR karşı şeritten gelen TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bariyeri aşan TIR karşı şeritten gelen TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bariyeri aşan TIR karşı şeritten gelen TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bariyeri aşan TIR karşı şeritten gelen TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bariyeri aşan TIR karşı şeritten gelen TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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