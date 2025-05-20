Bariyerler arasında unutulan motosikletin sırrı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aydın-Muğla Karayolu'nda, trafik ekiplerinin dikkatiyle bariyerlere sıkışmış terk edilmiş bir motosiklet bulundu. İlk bakışta kazaya karıştığı sanılan ve plakasız olduğu tespit edilen motosikletin, çevresinde ise herhangi bir kişi bulunamadı. Motosiklet, incelenmek üzere otoparka çekildi

Olay, Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerindeki otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede devriye gezen trafik ekipleri, bariyerlere sıkışmış şekilde bir motosiklet olduğunu fark etti. Olay yerinde trafik güvenliğini alan ekipler, daha sonra motosikleti incelemeye aldı.

İlk bakışta kazaya karıştığı sanılan ve plakasız olduğu tespit edilen motosikletin, çevresinde ise herhangi bir kişi bulunamadı. Yapılan incelemede, motosikletin bariyerlerden geçirilmek istenildiği ancak başarılı olunamayınca olay yerinde bırakıldığı düşünülürken, ekiplerin dikkati sayesinde muhafaza altına alınan plakasız motosiklet, çekici marifetiyle otoparka çekildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan bölge trafik ekipleri, yaptıkları detaylı araştırma sonucunda motosikletin sahibine kısa sürede ulaşırken, şahsın motosikleti otoparktan teslim alacağı öğrenildi.

Bariyerler arasında unutulan motosikletin sırrı

Bariyerler arasında unutulan motosikletin sırrı

Bariyerler arasında unutulan motosikletin sırrı

Bariyerler arasında unutulan motosikletin sırrı

Bariyerler arasında unutulan motosikletin sırrı

Bariyerler arasında unutulan motosikletin sırrı

Bariyerler arasında unutulan motosikletin sırrı

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