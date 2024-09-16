Bariyerlere çarpan otomobil su kanalına düştü

Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine seyir halinde ilerleyen Kadir G.'nin kontrolündeki 23 AES 648 plakalı otomobil, Gölbaşı- Malatya Karayolu 5. kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp su kanalına düştü. Yaşanan kazada sürücü Kadir G. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipler tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.