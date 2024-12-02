Bariyerlere saplandı itfaiye kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'da süratle seyrettiği iddia edilen sürücü bariyerlere ok gibi saplandı. Aracının içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde Bahadır Topçu (51) idaresindeki 06 AL 111 plakalı Mercedes marka otomobil İller Bankası kavşağındaki üst geçitten döndüğü sırada, iki yolu ayıran bariyerlere ok gibi saplandı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve hareket etmekte zorlanan Bahadır Topçu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlık ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

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112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahadır Topçu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği aracın tüplü olduğunun öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için aracın gaz deposu ile olan bağlantısını kesti.

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