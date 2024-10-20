Baro başkanı seçilen Kaboğlu Anayasa’nın ilk 4 maddesini tartışmaya açtı

Haliç Kongre Merkezinde iki gün devam eden kurulun son gününde gerçekleştirilen seçimde Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu 7 bin 197 oy ile yeni başkan oldu.

Kaboğlu’nun ardından ikinci olan Avukatların Yükselişi Grubu’nun adayı Av. Hasan Kılıç ise 5 bin 537 oy aldı. Diğer Avukat Hakları Grubu’nun adayı Av. Turgay Bilge 4 bin 993 oy ile üçüncü oldu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Av. Filiz Saraç 4 bin 67 oy alırken Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu adayı Av. Ali Gürbüz ise 3 bin 987 oyda kaldı.

DİKKAT ÇEKEN İLK DÖRT MADDE AÇIKLAMASI

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, seçimin ardından açıklamalarda bulundu. Kaboğlu açıklamasında gündemde bulunan Anayasa'nın değiştirilmez maddeleri tartışması ile ilgili konuştu.

Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabileceğini söyleyen Kaboğlu, “Tıpkı 1995’te yapıldığı gibi tıpkı 2001’de yapıldığı gibi. 1995’te Başlangıç kısmındaki ırkçı ibareler çıkarıldı. 2001 değişikliğinde ise Madde 14’e ‘İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyet” tanımı kondu. O zaman 1961’de öngörülmüş olan ‘İnsan haklarına dayanan devlet’ kavramı anayasaya yeniden girmiş oldu. Yani daha ileriye götürüldü. Anayasa Mahkemesi de artık bu kavramı kullanmaya başladı. Hep birlikte ‘Hak, hukuk, adalet’ diyeceğiz arkadaşlar. Yolumuz açık olsun.”