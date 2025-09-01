Barodan adli yıl açılışına pankart

Kaynak: Haber Merkezi
Barodan adli yıl açılışına pankart

İstanbul Barosu, adli yılın başlangıcına yönelik binasına pankart asarak "Adli Yıl Kara Yıl" ifadesini kullandı.

İstanbul Barosu, 2025-2026 Adli Yılı’nın ilk gününde İstanbul Barosu’nda basın toplantısı düzenledi.

Açıklama sonrasında baro binasına dev bir “Kara Yıl” pankartı asıldı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından asılan pankartta, “Savunmanın susturulmaya çalışıldığı, adaletin olmadığı Kara Yıl” ifadeleri yer aldı.

Baro yönetimi, “Savunma Susmadı, Susmayacak” sloganıyla alkışlı protesto gerçekleştirdi.

Pankartın altında sıralanan maddelerde, avukatların mesleklerini icra ederken karşı karşıya kaldıkları baskı ve saldırılar şöyle ifade edildi:

Geçinemiyoruz!
İtibarsızlaştırılıyoruz!
Sömürülüyoruz!
Engelleniyoruz!
Saldırıya uğruyoruz!
Hedef gösteriliyoruz!
Tacize uğruyoruz!
Tehdit ediliyoruz!
Gözaltına alınıyoruz!
Yargılanıyoruz!
Tutuklanıyoruz!
Öldürülüyoruz!

