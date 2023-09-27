Bartın Irmağı'nda toplu balık ölümleri

Bartın Irmağı’nda toplu balık ölümleri yaşandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan incelenmek üzere numune aldı. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu “Şu anda Kemerköprü mevkiinden geçen ırmak seviyesi oldukça düşük, bizler de balıklara oksijen sağlamak için temiz su takviyesi yapıyoruz” dedi.

KAYNAK: DHA
Bartın Irmağı'nda toplu balık ölümleri

Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca derelerinin birleşmesiyle oluşan, 3 kilometresi kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nda bu sabah saatlerinde balık ölümleri yaşandı. Uzun süredir yağış almayan kentte, debisi düşen ırmakta balıkların öldüğünü görenler durumu Bartın Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri, oksijen seviyesinin düştüğü belirtilen ırmağa hortumlarla şebeke suyu bağlayıp su takviyesi yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de sudan ölü balıklardan numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Ayrıca, vatandaşlardan ölü balıkları toplamamaları istendi.

‘BALIKLAR İÇİN TEMİZ SU TAKVİYESİ YAPIYORUZ’

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, “Yaz aylarında zaman zaman Bartın Irmağı’nda balık ölümlerini yaşıyoruz. Yaklaşık bir aydır yağış almadık, o yüzden ırmaktaki debide çok düşme oldu. Şu anda Kemerköprü mevkisinden geçen ırmak seviyesi oldukça düşük, bizler de balıklara oksijen sağlamak için temiz su takviyesi yapıyoruz” dedi.

Mahallede esnaflık yapan Furkan Birinci ise “Yaklaşık bir aydır biz ırmakta balık ölümlerini görüyoruz. Yağmur yağmayınca ırmakta oksijen olmadığını biliyoruz. Ayrıca ırmaktaki atıklar da balık ölümlerini tetikliyor. Şu anda belediye uzattığı hortumlarla ırmağa temiz su takviyesi yapıyor, inşallah işe yarar” diye konuştu.

Mahallede oturan Atakan Akkaya da “Şu anda balıkların öldüğünü görüyoruz. Bu balıklara yazıktır. Her yıl ırmağın seviyesinin düşmesiyle bu balık ölümlerini görüyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

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