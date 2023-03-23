Bartın'da köy yolunda heyelan

İHA'nın haberine göre, Bartın'ın etkili olan yağışlar sonrasında köy yolunda heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan sonrası yetkililerin gerekli tedbir almaması sonrası köylüler ve sürücüler tedirgin.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bahçecik köyünde bir hafta önce etkili olan yağmur sonrası yumuşayan toprak yollarda heyelana neden oldu. Heyelan sonrası yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Yetkililerin gerekli tedbirleri almaması sonrası köy halkı araçlarıyla yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşme tehlikesiyle yoldan geçmeye devam ediyor.

Heyelanın meydana geldiği yolda bir haftadır hiçbir yetkili önlem almazken, yolda çalışma da başlatılmadı. Köy halkı araçlarıyla tehlikeli şekilde yoldan geçerken, olaya da tepki gösterdiler. Köy sakinleri, bir haftadır hiçbir yetkilinin heyelanla ilgilenmediğini kaydetti. Yolun geri kalan bölümünün de çökmek tehlikesi olduğunu ifade eden köy sakinleri, yetkililerin köyleriyle ilgilenmesi çağrısında bulundu.

Bartın İl Özel İdaresinin yıllardır köy yollarını da asfaltlamadığını belirten köy halkı, köyün yolunun çok bozuk olduğunu, şimdi de yolda heyelanın olduğunu belirterek, köyün yolsuz kalabileceğini belirtti.