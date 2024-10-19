Bartın'da KYK yurdunda asansör kazası: Bir öğrenci yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bartın'da KYK yurdunda asansör kazası: Bir öğrenci yaralandı

Bartın'da kız öğrenci yurdunda bulunan asansör düştü. Asansörde bulunan bir kız öğrenci yaralandı.

Bartın'ın Ağdacı köyünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda hareket halindeki asansör, zemin kata çakıldı.

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YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İkinci kattan düşen asansörde bulunan bir kız öğrenci ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz yıl Aydın’da Kredi Yurtlar Kurumu KYK’ya bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda gece yarısı saatlerinde asansör bozulmuş içinde 16 kişi olan asansör kaymaya başlayınca bir öğrenci panikle çıkmaya çalışmıştı. Ancak asansör o sırada hareket edince bir üniversite öğrencisi hayatını kaybetmişti. Öte yandan Aydın'daki ölümlü kaza sonrası Rize’de de bir KYK yurdunda boş asansör arıza nedeniyle yine zemine çakılmıştı.

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