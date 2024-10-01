Bartın’da sağanak önlemleri alındı. Kum çuvallarıyla set oluşturuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bartın’da sağanak önlemleri alındı. Kum çuvallarıyla set oluşturuldu

Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Bartın'da etkili olan kuvvetli yağış yaşamı hayatı olumsuz etkilerken kum çuvallarıyla önlemler alındığı aktarıldı.

Meteoroloji'nin turuncu kodla uyardığı Bartın'da etkili olan kuvvetli yağış yaşamı hayatı olumsuz etkiliyor. Bartın Irmağı'nın taşma riskine karşı ise kayalar ve kum torbalarıyla setler yapılıyor.

Kent merkezinde Yalı mevkiinden geçen ırmağın taşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ve belediye ekipleri bazı noktalarda kum torbalarıyla setler oluşturuyor.

Kent merkezinde metrekareye 50 kg yağışın düştüğü ve hala devam eden yağmur yağışında bazı bölgelerde ise DSİ ekipleri sel taşkınlarına karşı kayalarla set oluşturuyor.

Bartın’da sağanak önlemleri alındı. Kum çuvallarıyla set oluşturuldu

Bartın’da sağanak önlemleri alındı. Kum çuvallarıyla set oluşturuldu

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