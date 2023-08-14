Bartın’da zıpkınla dalış yaptı, hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; Girgin’in cansız bedeni, sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Girgin’in ailesi, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denize 100 metre açıldı

Olay, akşam saatlerinde Amasra ilçesine bağlı Bozköy plajında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’dan tatil için eşiyle birlikte kayınpederinin yanına gelen Mehmet İlker Girgin, ailesiyle birlikte plaja gitti. Girgin, kumsaldan 100 metre açığa giderek, zıpkınla balık avlamaya başladı. Uzun bir süre sudan çıkmayınca ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Cansız bedeni bulundu

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekibi ve bot, su altında ve su üstünde arama yaptı. Dalgıçlar, Girgin’in cansız bedenini son görüldüğü yerin 10 metre yakınında 5 metre derinlikte buldu. Sudan çıkartılan Girgin, ambulansla otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Hayatını kaybeden Girgin’in farklı yerlerde de denize daldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Girgin’in sudan çıkarıldığı anda ailesi sinir krizleri geçirdi. Girgin’in eşi ve kayınpederinin teselli edilmeye çalışıldığı görüldü.