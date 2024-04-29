Balıkçı suda gördüğü karatıya yaklaştıkça şaşkınlığı arttı

Kaynak: Haber Merkezi
Balıkçı suda gördüğü karatıya yaklaştıkça şaşkınlığı arttı
Balıkçının maymunla yaşadığı sosyal medyada gündem oldu

Balıkçı teknesiyle seyir halinde olan bir balıkçı, suda ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Tekneyi sürükleyen suyun üstünde yüzen bir şeyin olduğunu fark eden balıkçı, yaklaştıkça suda bir maymun olduğunu gördü. Durumu hemen kaydeden balıkçı, maymunun nasıl ve neden orada olduğunu anlamaya çalıştı.

İyice yaklaşarak maymunu tekneye alan balıkçı, olayı şaşkınlıkla izledi. Maymunun oldukça yorgun görünüyordu. Maymunun nereden geldiği ve nasıl suya düştüğü ise bilinmiyor. Balıkçının bu sıradışı deneyimi görenleri şaşırttı.

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