KDP Genel Başkanı Mesud Barzani'nin, Şırnak'ta katıldığı bir konferansta koruma olarak peşmergelerle gezmesi Türkiye'de siyasilerin tepkisini çekti. MHP Lideri Bahçeli, Barzani'nin peşmerge ile Türkiye sınırlarında gezmesini, 'rezalet' olarak değerlendirirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 'tam bir AKP organizasyonu' yorumunda bulundu.

Söz konusu görüntülere soruşturma başlatıldı.

BARZANİ'DEN İĞNELİ GERİ ADIM

Barzani yönetimi tepki çeken peşmerge görüntülerinin ardından yeni bir açıklama yaparak gönderme yaparak geri adım attı.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklama şöyle:

"Bu tarihi ziyaretin ardından ne yazık ki farklı, istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler gündeme gelmiş, bu durum endişelere yol açmıştır. Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir."

'BARIŞ SÜRECİ DOĞRU ADIM'

Açılım sürecine de değinen Barzani'nin ofisi şunları söyledi:

"Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır; Türkiye hükümetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz. Hepimizin dayanışma içinde kaygıları gidermeye çalışmasını; ilişkileri güçlendirmeye, barışı sağlamaya, ortak çıkarlarımızı ve bölge istikrarını korumaya odaklanmasını gerekli görüyoruz."

NE OLMUŞTU?

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılan KDP lideri Mesud Barzani'ye peşmerge korumalık yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barzani'nin Peşmerge ile Türkiye'ye gelmesini eleştirerek, "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt KDP lideri Mesut Barzani'nin ofisinden gelmişti. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada 'açılım sürecine' gönderme yapılarak, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" denilmişti. Yapılan açıklamada protokol vurgusu yapılarak, "Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, protokol mutabakatına göre uygulanmıştır. Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" ifadeleri kullanışmıştı

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, peşmerge görüntüleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

ÖZEL: AKP ORGANİZASYONU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise peşmerge görüntülerini eleştirerek, "Dört başı mamur, dört dörtlük, beş beşlik bir AK Parti organizasyonu" yorumunda bulunmuştu.