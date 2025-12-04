Kürdistan Demokratik Birlik Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani Şırnak Valiliği tarafından Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyuma katılmış, ziyarete uzun namlulu silahlar taşıyan üniformalı korumaları eşlik etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüntüleri "rezalet" şeklinde nitelendirmişti.

Türkgün gazetesinde 2 Aralık'ta açıklamaları yer alan Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir" dedi.

Rudaw'ın haberine göre Mesud Barzani'nin ofisinden Bahçeli'ye yanıt olarak yapılan yazılı açıklamada bu ifadeler "ırkçı" ve "şovenist" olarak tanımlandı. "Biz, Allah'ın Devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 3 Aralık'taki grup toplantısında, Bahçeli'yi "hedef aldığını" söylediği açıklamalar için "saygısız ve hadsiz" ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, Barzani Karargahı Sözcülüğü'nden Bahçeli'ye yönelik yayımlanan açıklamaya, "içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir" sözleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı özür ve izahat istedi. İçişleri Bakanlığı da Barzani'nin korumalarıyla görüntüsüne ilişkin inceleme başlatıldığını ve iki müfettişin görevlendirildiğini duyurdu.

BARZANİ’NİN SAĞ KOLUNDAN MESAJ

Barzani’nin açıklaması siyaset sahnesini karıştırırken beklenen geri adım gelmedi.

Barzani’nin “sağ kolu” olarak bilinen Barham Hasan Mustafa tartışmaların ardından sosyal medya hesabından “Verdiğimiz bu rahatsızlıktan dolayı mutluyuz” mesajını paylaştı. Bu mesaj “Barzani cephesi geri adım atmıyor” şeklinde yorumlandı.

İşte o mesaj: