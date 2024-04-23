Baş ağrısı ve kahve ilişkisi

Kahve bağımlıları aslında yanlış bir kavram üzerinden kendilerini tanımlıyorlar. Yapılan bütün araştırmalarda kahveni değil de içerisinde barındırdığı kafeinin bağımlılık yarattığını ortaya çıkarıyor. Kafein ise aslında gün içerisinde tükettiğimiz birçok gıdanın içerisinde yer alıyor.

Merkezi sinir sistemimiz içerisinde uyarıcı bir madde olarak algılanan kafein gün içinde tükettiğimiz çay, çikolata, kahvenin yanı sıra kullandığımız birçok ilacın içerisinde de ye alıyor.

Çok çalışan insanların uyumamak için içtikleri tabletlerde de kafein bulunur. Vücuda alınan kafein baş ağrısı ile de doğrudan ilintilidir. Örneğin normal şartlarda baş ağrısını alan kafein bazı zamanlarda da baş ağrısına neden olabiliyor.

PEKİ NEDEN?

Kafein maddesi ilaçlar aracılığı ile beraber alındığı takdirde vücuda giren diğer maddelerin de içerisinde yer alan maddelerin emilimini artırır aynı zamanda kafein beyindeki kan damarlarının daralmasına neden olduğu için baş ağrılarını dindirmede etkin bir rol alıyor.

TAM TERSİ DE OLABİLİYOR

Bazı durumlarda ise kahvenin içinde yer alan kafeinin baş ağrısına neden olduğu bilinir. Fakat aslında olan kafeinin eksikliğidir. Kafein maddesi normalde beyindeki kan damarlarında vazokonstriksiyona sebep olduğundan dolayı ani bir kafein eksikliğinde baş ağrısı ortaya çıkıyor.

Fakat kahveden alınan bir yudum ile kafein doğrudan kan damarlarımıza hücum eder.

Bu sayede baştaki ağrı kafeini alır almaz hafiflemeye başlar. Bazı insanlar günlük aldığı çok az kafein miktarına da bağımlı olabiliyorlar.

Dikkatlice takip edildiğinde çevremizdeki bazı insanların gün içerisinde çok çay içtiği görülür. Aslında çay müdavimleri de kahve bağımlıları gibi çaya değil çay içerisinde yer alan kafeine bağımlıdırlar.