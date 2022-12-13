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Doktor yok iğne yok ilaç yok. Bu besinler baş ağrısını ‘şıp’ diye kesiyor

Baş ağrısı, insanların korkulu rüyası olmayı sürdürürken bazı besinlerin baş ağrısını kısa bir sürede kestiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:34
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Baş ağrısını kesen besin listesi.

Doktor yok iğne yok ilaç yok. Bu besinler baş ağrısını ‘şıp’ diye kesiyor
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; Baş ağrısı insanların korktuğu bir ağrı olmasıyla biliniyor. Bazı insanlarda görülen baş ağrıları ise ciddi bir hastalığını olmasını göstermesi açısından korkutuyor. Lakin baş ağrılarının ciddi olmadığı biliniyorsa bazı doğal besinlerle kurtulmanın gerekliliğinin altı çizildi.

Vücudunuza yan etki yapıp yapmayacağından emin olarak kullanmaya başlayın ve dengeli kullanılması gerektiği vurgulandı. Her şeyin fazlasının zarar olduğunun altı çizildi.

Baş ağrısına iyi gelen besinlerin listesi şu şekilde:

Sarı kantaron

Regl ve baş ağrısına iyi gelen kantaron, ciltte oluşan sivilcelerle savaşır. Cilt lekelerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Papatya

Baş ağrısına iyi gelmesi dışında; farenjit, bademcik iltihabı, larenjit, ağız ve boğaz mukozası iltihaplarında gargara olarak kullanılır.

Lavanta yağı

Kas ağrılarını, eklem ağrısını, burkulmaları, sırt ve baş ağrısını hafifletir. Bu yağı ağrıyan bölgenize pamuk yardımıyla sürebilirsiniz. Bu sayede rahatlar ve ağrılarınızdan kısa süre içerisinde kurtulursunuz.

Nane

Faydaları saymakla bitmeyen nane; sindirimi rahatlatır, kilo vermeye yardımcı olur, mide bulantısını önler, yorgunluk ve baş ağrısından kurtulmayı sağlar.

Melisa otu

Baş ağrısı ve migreni geçirmek konusunda çok başarılıdır. Ayrıca astım ve nefes darlığına da iyi geldiği bilinmektedir.

Zencefil

Mide sorunlarına, kansere ve beyin sağlığına iyi gelen zencefil, baş ağrısı dahil olmak üzere yaşanan birçok ağrının önüne geçiyor.

BAŞ AĞRISI TÜRLERİ

Migren

Gerilim tipi

Küme

Gök gürültüsü baş ağrısı

Yüksek tansiyon baş ağrısı

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