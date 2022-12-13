Doktor yok iğne yok ilaç yok. Bu besinler baş ağrısını ‘şıp’ diye kesiyor

Ensonhaber’de yer alan habere göre; Baş ağrısı insanların korktuğu bir ağrı olmasıyla biliniyor. Bazı insanlarda görülen baş ağrıları ise ciddi bir hastalığını olmasını göstermesi açısından korkutuyor. Lakin baş ağrılarının ciddi olmadığı biliniyorsa bazı doğal besinlerle kurtulmanın gerekliliğinin altı çizildi.
Vücudunuza yan etki yapıp yapmayacağından emin olarak kullanmaya başlayın ve dengeli kullanılması gerektiği vurgulandı. Her şeyin fazlasının zarar olduğunun altı çizildi.
Baş ağrısına iyi gelen besinlerin listesi şu şekilde:
Sarı kantaron
Regl ve baş ağrısına iyi gelen kantaron, ciltte oluşan sivilcelerle savaşır. Cilt lekelerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.
Papatya
Baş ağrısına iyi gelmesi dışında; farenjit, bademcik iltihabı, larenjit, ağız ve boğaz mukozası iltihaplarında gargara olarak kullanılır.
Lavanta yağı
Kas ağrılarını, eklem ağrısını, burkulmaları, sırt ve baş ağrısını hafifletir. Bu yağı ağrıyan bölgenize pamuk yardımıyla sürebilirsiniz. Bu sayede rahatlar ve ağrılarınızdan kısa süre içerisinde kurtulursunuz.
Nane
Faydaları saymakla bitmeyen nane; sindirimi rahatlatır, kilo vermeye yardımcı olur, mide bulantısını önler, yorgunluk ve baş ağrısından kurtulmayı sağlar.
Melisa otu
Baş ağrısı ve migreni geçirmek konusunda çok başarılıdır. Ayrıca astım ve nefes darlığına da iyi geldiği bilinmektedir.
Zencefil
Mide sorunlarına, kansere ve beyin sağlığına iyi gelen zencefil, baş ağrısı dahil olmak üzere yaşanan birçok ağrının önüne geçiyor.
BAŞ AĞRISI TÜRLERİ
Migren
Gerilim tipi
Küme
Gök gürültüsü baş ağrısı
Yüksek tansiyon baş ağrısı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.