Baş dönmesinin gizli sebebi! Uzmanlardan kritik uyarılar

Mayo Clinic'ten Dr. Neil Shepard, "Kulak hastalıkları, baş dönmesinin en yaygın sebeplerinden biridir. İç kulakta yer alan denge organları, vücut dengemizi sağlamak için beyinle sürekli iletişim halindedir. Bu bölgelerde meydana gelen herhangi bir sorun, baş dönmesine yol açabilir" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE KULAK HASTALIKLARI

Bilimsel araştırmalar, baş dönmesinin en büyük sebeplerinden birinin kulak hastalıkları olduğunu doğrulamakta.

The New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir çalışmada, baş dönmesi yaşayan hastaların büyük bir çoğunluğunda iç kulak sorunları tespit edildi.

Johns Hopkins University School of Medicine'den Dr. David S. Zee, "İç kulak hastalıkları, baş dönmesinin en yaygın sebeplerindendir. Bu hastalıklar arasında benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), Meniere hastalığı ve vestibüler nörit gibi rahatsızlıklar yer alır" şeklinde ifade etti.

BAŞ DÖNMESİNE NEDEN OLAN KULAK HASTALIKLARI

1. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) : İç kulaktaki küçük kristallerin yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkar ve başın belirli pozisyonlarında aniden başlayan baş dönmelerine neden olur.

Harvard Medical School 'dan Dr. Steven Rauch, "BPPV, iç kulakta yer alan küçük kristallerin yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkar ve başın belirli pozisyonlarında aniden başlayan baş dönmelerine neden olur. Bu durum, en yaygın baş dönmesi sebeplerinden biridir" diyor.

2. Meniere Hastalığı : İç kulakta sıvı birikimi sonucu meydana gelir ve ani baş dönmeleri, işitme kaybı ve kulak çınlaması gibi belirtilerle kendini gösterir.

Massachusetts Eye and Ear Infirmary 'den Dr. Richard W. Clapp, "Meniere hastalığı, iç kulakta sıvı birikimi sonucu meydana gelir ve ani baş dönmeleri, işitme kaybı ve kulak çınlaması gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu hastalık, kronik bir baş dönmesi sebebi olabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

3. Vestibüler Nörit : İç kulaktaki vestibüler sinirin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar ve şiddetli baş dönmesi ile birlikte denge sorunlarına yol açar.

Stanford University School of Medicine'den Dr. Robert Jackler, "Vestibüler nörit, iç kulaktaki vestibüler sinirin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar ve şiddetli baş dönmesi ile birlikte denge sorunlarına yol açar. Bu durum, viral enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkabilir" dedi.

BAŞ DÖNMESİ VE KULAK HASTALIKLARININ TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Baş dönmesi yaşayan bireylerin, kulak hastalıklarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmaları önemli. Tanı konulduktan sonra, uygun tedavi yöntemleri uygulanabilir.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Shekhar Saxena, "Baş dönmesi yaşayan bireylerin, kulak hastalıklarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmaları önemli. Tanı konulduktan sonra, uygun tedavi yöntemleri uygulanabilir" dedi.