Başak Demirtaş nasıl etkiledi? İşte son İstanbul anketi

Kaynak: Haber Merkezi
Başak Demirtaş nasıl etkiledi? İşte son İstanbul anketi
HBS Araştırma’nın sonuçlarına göre İBB adayı olarak Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’un önünde Başak Demirtaş yer aldı.

31 Mart’ta gerçekleşecek yerim seçim çalışmaları son sürat devam ediyor. Anket şirkleri de art arda araştırma sonuçlarını paylaşıyor.

HBS Araştırma Şirketi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı yeni anketin sonuçları herkesi şaşırttı.

Anketin şubat ayında 2 bin 120 seçmenle yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirildiği belirtildi.

HBS Araştırma’nın Başak Demirtaş‘ı da İBB adayı olarak ele aldığı İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’un önünde yer aldı.

Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’n un 44.3 puan aldığı bildirildi. Hemen arkasında ise AKP’nin İBB adayı Murat Kurum bulunuyor.

Kurum ise 43.1 puan ile İmamoğlu’nun gerisinde kaldı.

İYİ Parti’nin adayı Buğra Kavuncu 3.1 puan aldı. Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu’nun puanı ise 2’de kaldı. Yeniden Refah Partisi’nin adayının puanı ise 1.4 oldu.

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BAŞAK DEMİRTAŞ DETAYI

Ayrıca ankette DEM Parti’nin İstanbul adayı Başak Demirtaş’a da yer verildi. Demirtaş, 4.4 puan alarak 1. sıraya çıktı.

Öte yandan HBS’nin ocak ayında Başak Demirtaş’ın olası adaylığı üzerinden yaptığı ankette Demirtaş’ın oyu yüzde 5.6 olarak açıklanmıştı.

İMAMOĞLU ÖNE GEÇTİ

Ocak anketinde Murat Kurum 43.20 puan ile Ekrem İmamoğlu’nun önünde yer almıştı. İmamoğlu’nun puanı ise 42.10’du.

Şubat anket sonuçlarına göre ise İmamoğlu, Murat Kurum’un önüne geçti.

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