Başak Gümülcinelioğlu'nun yaptığı paylaşım sonunu getirdi!

Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotuna destek vermişti. Desteğin ardından TRT Teşkilat dizisinden ünlü oyuncuyu çıkardı.
Bu olayın ardından Furkan Andıç, 6 yıllık kız arkadaşına ‘yanındayım gülüm’ paylaşımı yaparak destek verdi. Bu desteğin ardından "Muhabir" kadrosundan çıkarıldı.
Furkan Andıç ile TRT’nin “Muhabir” dizisinde yer alan Başak Gümülcinelioğlu, Aybüke Pusat’a verdiği desteğin ardından projeden çıkarıldı.
Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından Aybüke Pusat’ın fotoğrafını paylaşmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oyuncular Sendikası’nın Aybüke Pusat'a destek paylaşımını alıntılayan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu da TRT'nin "Muhabir" dizisinden çıkarıldı.
Konuya ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi.