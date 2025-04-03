Başak Gümülcinelioğlu'nun yaptığı paylaşım sonunu getirdi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başak Gümülcinelioğlu'nun yaptığı paylaşım sonunu getirdi!

2 Nisan boykot soruşturması kapsamında gözaltılar sürerken, yapımcılar paylaşım ile destek veren ünlüleri de tek tek dizilerden çıkartıyor. TRT, yaptığı paylaşım yüzünden Başak Gümülcinelioğlu’nu kadrosundan çıkardı.

Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotuna destek vermişti. Desteğin ardından TRT Teşkilat dizisinden ünlü oyuncuyu çıkardı.

Bu olayın ardından Furkan Andıç, 6 yıllık kız arkadaşına ‘yanındayım gülüm’ paylaşımı yaparak destek verdi. Bu desteğin ardından "Muhabir" kadrosundan çıkarıldı.

f1-001.jpg

Furkan Andıç ile TRT’nin “Muhabir” dizisinde yer alan Başak Gümülcinelioğlu, Aybüke Pusat’a verdiği desteğin ardından projeden çıkarıldı.

Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından Aybüke Pusat’ın fotoğrafını paylaşmıştı.

ay1.jpg

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oyuncular Sendikası’nın Aybüke Pusat'a destek paylaşımını alıntılayan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu da TRT'nin "Muhabir" dizisinden çıkarıldı.

ay4.jpg

Konuya ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi.

Son Haberler
Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "yorumsuz" paylaşım
Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "yorumsuz" paylaşım
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu serbest bırakıldı
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu serbest bırakıldı
Myanmar'da deprem felaketi: 4 Çin vatandaşı hayatını kaybetti
Deprem felaketinde 4 Çin vatandaşı hayatını kaybetti
O markadan tepki çeken karar! Boykot çağrısı yaptı işten çıkarıldı
O markadan tepki çeken karar! Boykot çağrısı yaptı işten çıkarıldı
New York borsasında sert düşüş: Gümrük vergileri endişesi (3 Nisan 2025)
New York borsasında sert düşüş