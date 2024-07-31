Başakşehir 6-1'in rövanşında

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın San Marino'nun La Fiorita ekibine konuk olacak RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 52. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 51 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 73 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.



- Çağdaş Atan ile Avrupa'da ikinci maç

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti.

- Deplasmandaki 26. maç

Medipol Başakşehir, La Fiorita karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 26. deplasman maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 25 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 25 maçta 32 gol atan Başakşehir, 47 kez de topu ağlarından çıkardı.

- En golcü isim Visca ​​

RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6'şar golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 2. sıradaki en golcü oyuncular konumunda bulunuyor. İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da beş gol atarken, Berkay Özcan ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da ikişer kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 16 golüne ise Krzysztof Piatek, Davidson, Olivier Kemen, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.