Başakşehir'den flaş transfer. Januzaj açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada; ''Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.

Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Januzaj, kulüpte 11 numaralı formayı giyecek.