Başakşehir'den flaş transfer. Januzaj açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada; ''Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.
Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.
Januzaj, kulüpte 11 numaralı formayı giyecek.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.