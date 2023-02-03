3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Adnan Januzaj ile anlaşmaya vardı

Başakşehir, Adnan Januzaj ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Belçikalı yıldız oyuncu Adnan Januzaj ile anlaşmaya vardı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:54
Takip Et

Başakşehir Belçikalı yıldızla anlaştı

Başakşehir, Adnan Januzaj ile anlaşmaya vardı
+
Aa
-

Haber Global'de yer alan habere göre; sezon başında Real Sociedad’dan bedelsiz olarak Sevilla’ya transfer olan ancak ligin ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalan Adnan Januzaj'ı takımı kiralamaya karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde Bertrand Traore'nin kiralık sözleşmesini fesheden Başakşehir, Traore gibi sağ kanatta görev yapan Kosova asıllı Belçikalı Adnan Januzaj'ı kiralama teklifinde bulundu.

Sevilla'yla bedelsiz kiralama konusunda anlaşmaya varan Başakşehir, Januzaj'ın sezon sonuna kadarki maaşını üstlenecek. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

ADNAN JANUZAJ KİMDİR?

Kariyerine Belçika'nın Andelecht altyapısında başlayan Januzaj, daha sonra İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu. Ada'da aradığını bulamayan Belçikalı daha sonra sırasıyla Borussia Dortmund, Sunderland, Real Sociedad ve Sevilla'da oynadı.

Kulüp kariyerinde 276 maça çıkan Januzaj, 29 gol attı,32 de asist üretti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
2
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
3
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
4
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
5
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
6
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿Hırsızların en çok çaldıkları iki araba markası açıklandı
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
7
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿Borsa güne yatay başladı
﻿Borsa güne yatay başladı
﻿Borsa güne yatay başladı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
﻿Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Adana'da 565 litre sahte içki ele geçirildi
﻿Avuç içi döküntüler hangi hastalığın habercisi?
﻿Avuç içi döküntüler hangi hastalığın habercisi?
﻿Avuç içi döküntüler hangi hastalığın habercisi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.