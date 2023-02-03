Başakşehir, Adnan Januzaj ile anlaşmaya vardı

Haber Global'de yer alan habere göre; sezon başında Real Sociedad’dan bedelsiz olarak Sevilla’ya transfer olan ancak ligin ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalan Adnan Januzaj'ı takımı kiralamaya karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde Bertrand Traore'nin kiralık sözleşmesini fesheden Başakşehir, Traore gibi sağ kanatta görev yapan Kosova asıllı Belçikalı Adnan Januzaj'ı kiralama teklifinde bulundu.

Sevilla'yla bedelsiz kiralama konusunda anlaşmaya varan Başakşehir, Januzaj'ın sezon sonuna kadarki maaşını üstlenecek. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

ADNAN JANUZAJ KİMDİR?

Kariyerine Belçika'nın Andelecht altyapısında başlayan Januzaj, daha sonra İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu. Ada'da aradığını bulamayan Belçikalı daha sonra sırasıyla Borussia Dortmund, Sunderland, Real Sociedad ve Sevilla'da oynadı.

Kulüp kariyerinde 276 maça çıkan Januzaj, 29 gol attı,32 de asist üretti.