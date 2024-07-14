Başakşehir dayanamadı

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Başakşehir dayanamadı

Başakşehir ve Vojvodina, hazırlık maçında karşılaştı. Başakşehir rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Hazırlık maçı kapsamında Başakşehir ile Sırbistan ekibi FK Vojvodina mücadele etti.

Başakşehir, maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir'in tek golünü 55. dakikada Figueiredo attı.

KONFERANS LİGİ'NDE ELEME OYNAYACAK
Avrupa'daki temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Başakşehir, 25 Temmuz'da Isloch/La Fiorita maçının galibi ile oynayacak.

Maçın rövanşı 1 Ağustos'ta oynanacak.

İLK MAÇI ISLOCH KAZANDI
Başakşehir'in rakiplerinin oynadığı ilk maçta Isloch, La Fiorita karşısında 1-0 kazandı.

Bu maçın rövanşı ise 18 Temmuz'da oynanacak.

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