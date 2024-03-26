Başakşehir hızını alamadı 1 günde 2 takımı yendi

Kaynak: AA
Başakşehir hızını alamadı 1 günde 2 takımı yendi
Rams Başakşehir; Tuzlaspor ve Kocaelispor ile üst üste oynadığı iki hazırlık maçını da kazandı.

RAMS Başakşehir. milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Trendyol 1. Lig ekipleri Tuzlaspor ve Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde oynanan günün ilk müsabakasında Başakşehir, Tuzlaspor'u 4-1 yendi. Turuncu-lacivertli ekibin gollerini Danijel Aleksic, Philippe Kenny ve Hamza Güreler (2) kaydetti.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, farklı oyuncu grubuyla çıktığı günün ikinci maçında ise Kocaelispor'a 5-2 üstünlük kurdu. Başakşehir'in gollerini Berkay Özcan (3), Joao Figueiredo ve İnanç Gürbüz attı.

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