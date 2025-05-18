Başakşehir, Kasımpaşa'dan Avrupa vizesiyle döndü

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek Konferans Ligi bileti aldı.

4. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ çaprazından arka direğe gönderdiği topu, Duarte ceza sahasında kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.

22. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Operi'nin Winck'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1

Gol düellosu ikinci yarıda da devam etti. 55. dakikada çizgiye inen Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topu, Kemen Başakşehir’i 2-1 öne geçirdi. Bu golden 5 dakika sonra Kasımpaşa, Yasin Özcan kafa golüyle skoru yeniden dengeledi: 2-2.

81. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Opoku'nun Başakşehir’i yeniden öne geçirdi ve maçın skorunu 3-2 olarak tayin etti. Bu skorla Başakşehir, ligde 5. sırayı garantileyerek Konferans Ligi’ne katılmayı başardı.