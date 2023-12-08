Başakşehir Şanlıurfa maçında skorborda 'İyi uykular çocuklar' yazısı

Başakşehir ile Şanlıurfaspor arasındaki kupa maçına maç saati protestosu damgasını vurdu.

KAYNAK: AA
Başakşehir Şanlıurfa maçında skorborda 'İyi uykular çocuklar' yazısı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde RAMS Başakşehir, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

11. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Onur Ergün, Aleksic'in ortası sonrası ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topu yine önünde bulan Onur, şutunu çekti ancak kaleci Aydın Bağ meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

52. dakikada Onur Ergün'ün ortası sonrası kaleci Aydın Bağ topu yumrukladı. Dönen topu kontrol eden Karzev, ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Aydın meşin yuvarlağı kurtardı.

59. dakikada Pelkas'ın sağ taraftan kullandığı korner sonrası Nshimirimana tehlikeyi uzaklaştırdı. Pelkas, dönen top sonrası tekrardan sağ taraftan orta açtı. Keny'nin arka direkteki kafa vuruşunu Aydın Bağ kurtardı. Bu kurtarış sonrası direğe çarpan topu Şanlıurfasporlu Hüseyin Erkan uzaklaştırdı.

63. dakikada Başakşehir golü buldu. Cemali Sertel'in pası sonrası sol kanatta topla buluşan Pelkas, Hüseyin Erkan ve Nshimirimana'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinden vuruşunu yaptı ve maçın ilk golünü kaydetti: 1-0.

72. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Karzev'in pasıyla topun kontrolünü sağlayan Keny, meşin yuvarlağı Emirhan İlkhan'a aktardı. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşla fark ikiye çıktı: 2-0

Maçı 2-0 kazanan RAMS Başakşehir 5. tura yükseldi.

RAMS Başakşehir takımı, maçın saatine tepki göstermek için sahaya Şampiyonlar Ligi müziğiyle çıktı. Ayrıca maçın 30. dakikasında da skor tabelasında "İyi uykular çocuklar" yazısı çıktı.


Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Selahattin Altay

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Karzev, Ba, Opoku (Dk. 75 Edgar Le), Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir (Dk. 64 Emirhan İlkhan), Onur Ergün, Serdar Gürler (Dk. 81 Figueiredo), Aleksic (Dk. 64 Deniz Türüç), Pelkas (Dk. 75 Berkay Aydoğmuş), Keny

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Donsah (Dk. 64 Adem Eren Kabak), N'Diaye, Mboula, Hüsamettin Tut, Hüseyin Erkan (Dk. 64 Abdullah Aydın), Nshimirimana, Baran Aksaka (Dk. 46 Mert Çapar), Muhammet Arslantaş (Dk. 78 Toure), Mato (Dk. 46 Barış Ekincier)

Goller: Dk. 63 Pelkas, Dk. 72 Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir)

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