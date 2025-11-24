Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Trabzonspor Başakşehir'e konuk oldu.

Ernes Muçi'nin son dakika golüyle Trabzonspor'un sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldığı büyük heyecana sahne olan karşılaşmaya VAR kararları damga vurdu.

MAÇIN BAŞINDA KIRMIZI KART

Henüz mücadelenin 10'uncu dakikasında Ebosele'nin Edin Visca'ya yaptığı sert müdahale sonrası VAR hakemi Cihan Aydın orta hakem Halil Umut Meler'i potansiyel kırmızı kart sebebiyle pozisyonu tekrar izlemeye davet etti. İlk etapta Ebosele'ye sarı kart çıkaran Meler, pozisyonu izledikten sonra bu kararı iptal edip kırmızı kartına başvurdu ve Başakşehir sahada 10 kişi kaldı.

BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'A İKİ PENALTI KARARI

Karşılaşmada 22'inci dakikada ise VAR bu kez potansiyel penaltı tespitinde bulunarak Halil Umut Meler'i bir kez daha monitör başına çağırdı. Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun ceza sahası içerisinde elle oynadığını tespit eden VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi ve Başakşehir penaltıdan bulduğu golle öne geçti.

VAR'ın mesaisi ikinci yarıda da devam etti ve bir kritik müdahalede daha bulunarak maçın seyrini değiştirdi. Yine aynı ceza sahası içerisinde ancak bu kez Başakşehirli Kemen'in elle oynadığı gerekçesiyle potansiyel penaltı tespitinde bulunan Cihan Aydın, Halil Umut Meler'e üçüncü kez pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu. Halil Umut Meler pozisyonu izledikten sonra 2. kez penaltı kararı verdi. Trabzonspor bu penalıyı gole çevirerek skora eşitliği getirdi.

VAR'ın Başakşehir-Trabzonspor maçında yaptığı 3 kritik müdahale maçın seyrini değiştirdi.