Başakşehir turu yarıladı! Deplasmanda büyük avantaj

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir turu yarıladı! Deplasmanda büyük avantaj

Konferans Ligi elemesinde Başakşehir, Bulgaristan temsilcisi Cherno More deplasmanında Ömer Ali Şahiner'in tek golüyle 1-0'lık galibiyet aldı. Haftaya İstanbul'da yapılacak rövanş maçında alınacak beraberlik Başakşehir'e turu getirecek.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Rams Başakşehir, Bulgar temsilcisi Cherno More'ye konuk oldu.

Ludogorets Arena'da 20.00'de başlayan mücadeleye Başakşehir, Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Da Costa, Brnic ilk 11'i ile çıktı.

İstanbul temsilcisi 53'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle deplasmanda öne geçti.

Karşılaşmayı tek golle kazanan Başakşehir, İstanbul'daki rövanş maçı öncesi avantajı cebine koymayı başardı.

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