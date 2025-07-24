Başakşehir turu yarıladı! Deplasmanda büyük avantaj

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Rams Başakşehir, Bulgar temsilcisi Cherno More'ye konuk oldu.
Ludogorets Arena'da 20.00'de başlayan mücadeleye Başakşehir, Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Da Costa, Brnic ilk 11'i ile çıktı.
İstanbul temsilcisi 53'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle deplasmanda öne geçti.
GOOOLLL! Ömer Ali Şahiner soluna çekti ve kaleciyi kapattığı köşeden avladı! Temsilcimiz Başakşehir deplasmanda 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/JUMC0t0oh7— TRT Spor (@trtspor) July 24, 2025
Karşılaşmayı tek golle kazanan Başakşehir, İstanbul'daki rövanş maçı öncesi avantajı cebine koymayı başardı.