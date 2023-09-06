Başakşehir'de AVM'yi su bastı: Vatandaşlar üst katlara sığındı

Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Deposite Outlet Mall Alışveriş Merkezi'ni su bastı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Başakşehir'de AVM'yi su bastı: Vatandaşlar üst katlara sığındı

Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe olumsuz etkilendi.

Birçok sokak, cadde ve işyerini su bastı. Su basan yerlerden biri de Deposite Outlet Mall Alışveriş Merkezi oldu.

Alışveriş merkezinin içi suyla dolarken otoparka giriş alanı adeta göle döndü.

AVM'de bulunan vatandaşların çoğu üst katlara çıkarken, alt katlarda kalan vatandaşlar ise, dize kadar gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

AVM'deki dükkanlar da sel sularından nasibini alırken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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