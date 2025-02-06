Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Kaza, Altınşehir Mahallesi Yan Yol Caddesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 34 E 6912 plakalı su tankeri şoförü Selahattin E. Caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince yokuş aşağı kaymaya başladı. Bir süre kayan tanker, tıp merkezinin bulunduğu binanın altındaki iş yerine çarparak durabildi. Kaza sonrası şoför Selahattin E. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken su tankerinde ve binada hasar oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla tanker bulunduğu yerden çıkarıldı.

'İÇERİ GİRDİ'

Mahalle sakini Serhat Gümüş" Kamyon süratini alamadı. Virajdan dönemedi ve içeriye girdi. Yaralı yok, sürücü de kaçmış. Yokuştan aşağıya inerken direk içeri girdi. Yaralı yok" diye konuştu.