Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Başakşehir’de meydana gelen kazada faciadan dönüldü. Bir su tankeri şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince tıp merkezinin altında bulunan bir işyerine çarparak durdu. Kaza sonrası tanker sürücüsü olay yerinde kaçtı.

Kaza, Altınşehir Mahallesi Yan Yol Caddesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 34 E 6912 plakalı su tankeri şoförü Selahattin E. Caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince yokuş aşağı kaymaya başladı. Bir süre kayan tanker, tıp merkezinin bulunduğu binanın altındaki iş yerine çarparak durabildi. Kaza sonrası şoför Selahattin E. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken su tankerinde ve binada hasar oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla tanker bulunduğu yerden çıkarıldı.

'İÇERİ GİRDİ'

Mahalle sakini Serhat Gümüş" Kamyon süratini alamadı. Virajdan dönemedi ve içeriye girdi. Yaralı yok, sürücü de kaçmış. Yokuştan aşağıya inerken direk içeri girdi. Yaralı yok" diye konuştu.

Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

Başakşehir’de faciadan dönüldü! Tıp Merkezi’ne tankerle daldı

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