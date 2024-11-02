Başakşehir’de gaz sızıntısı can aldı

Kaynak: İHA
Başakşehir’de gaz sızıntısı can aldı

Başakşehir'de kombiden sızan gazdan zehirlenen baba hayatını kaybederken, eşi ve oğlu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 10. Cadde üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Nuhoğlu(81), eşi Asiye Nuhoğlu(76) oğlu Mert Nuhoğlu(47) ile birlikte solunum şikayeti ile dün hastaneye gitti. Burada muayene olduktan sonra kendilerini iyi hissettikleri söyleyerek evlerine döndü. Sabah işe gitmeyen Doktor Zafer Nuhoğlu'nun asistanı ulaşamayınca komşuları ile iletişime geçti. Bu sırada ailesini ziyarete gelen Mert Nuhoğlu'nun eşi de komşuları arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Evin önüne gelen komşular aileden haber alamayınca kapıyı kırarak eve girdi. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve girdikleri esnada yoğun gaz kokusuyla karşılaşan komşuları aile üyelerinin üçünün de yerde baygın yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Doktor Zafer Nuhoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, anne Asiye Nuhoğlu ve oğul Mert Nuhoğlu hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.

Son Haberler
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı: 7 adrese eş zamanlı operasyon 10 gözaltı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı: 7 adrese eş zamanlı operasyon 10 gözaltı
Manisa’da baba-oğula acı veda! Gözyaşları içinde toprağa verildi
Manisa’da baba-oğula acı veda! Gözyaşları içinde toprağa verildi
İspanya'daki sel felaketinde can kaybı artıyor
İspanya'daki sel felaketinde can kaybı artıyor
Kontrolden çıktı direğe çarptı: Olayda 2 kişi yaralandı
Kontrolden çıktı direğe çarptı: Olayda 2 kişi yaralandı
Boğazına fındık kaçtı, nefessiz kaldı! Ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Boğazına fındık kaçtı, nefessiz kaldı! Ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi