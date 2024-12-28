Başakşehir'de İETT otobüsünden bir anda dumanlar çıktı!

Başakşehir’de seyir halindeki bir İETT otobüsünden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Diğer araç sürücülerinin uyarmasıyla durdurulan otobüsteki yolcular tahliye edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde bulunan 17. Bölge mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir İETT otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı.

Yükselen dumanları çevredeki diğer otomobil sürücüleri fark ederek, İETT şoförünü korna çalarak uyardı. Uyarılar üzerine şoförün durdurduğu otobüste bulunan yolcular tahliye edildi.

Yolcuların tahliye edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, olayda herhangi yaralanma olmadığı öğrenildi.