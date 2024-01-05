Başakşehir’de korkunç cinayet: İş insanını pusu kurarak öldürdü

Kaynak: İHA
Başakşehir’de korkunç cinayet: İş insanını pusu kurarak öldürdü
Başakşehir’de bir iş insanı yaşadığı sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı uğradı, hayatını kaybetti.

İstanbul Başakşehir’de yaşadığı sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, hayatını kaybetti. Kapalı Çarşı’da esnaflık yapan iş insanı Altuğrul, yaşadığı sitenin otoparkına otomobilini park etti ve bagajından bir şey almak için otomobilinden indi.

Altuğrul, otomobilden indikten sonra bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Abdülkadir Altuğrul, olay yerinde hayatını kaybetti, polis ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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