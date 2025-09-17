Başakşehir'de Nuri Şahin Karagümrük galibiyeti ile siftahı yaptı!

Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen Fatih Karagümrük maçı Başakşehir'in teknik direktörlük görevine getirdiği Nuri Şahin'in ilk maçıydı. Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında iki takım pozisyon üretmekte zorlandı.

27'de Başakşehir'in golü VAR'dan döndü. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzun pasında Deniz Türüç, kafayla meşin yuvarlağı Ebosele'ye aktardı. Ebosele'nin pasında ceza yayında topla buluşan Shomurodov, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Pozisyon sonrasında yapılan VAR kontrolünde Deniz Türüç'ün ofsaytta kaldığı belirtilerek gol iptal edildi. 31'de Karagümrük gol yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Kalaycı'nın şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı, 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER GELDİ

İkinci yarı daha hareketli başladı. 53'te Karagümrük'te Johnson'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunu yapan Tiago Çukur, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 65'te Başakşehir öne geçti. Shomurodov'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 69'da aradaki fark ikiye çıktı. Berat Özdemir'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı içeriye çevirmek istedi. Altıpas içinde bulunan Anıl Yiğit Çınar, yaptığı ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Başakşehir, Nuri Şahin yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

