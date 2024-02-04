Başakşehir'de trafik magandalarına ceza yağdı

Kaynak: DHA
Başakşehir'de trafik magandalarına ceza yağdı
Başakşehir'de asker eğlencesi bahanesiyle caddeyi trafiğe kapayan 6 araç sürücüsüne 58 bin 806 lira ceza yazıldı.

Başakşehir'in Yeşilvadi Caddesi'nde meydana gelen olayda, Asker eğlencesini bahane göstererek yolu trafiğe kapatan magandalar araçlarından inerek meşaleler eşliğinde eğlendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek olayla ilgili inceleme başlattı.

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"58 BİN 806 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ"

6 araç sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücülere filmli cam, standart dışı plaka takmak, abart egzoz kullanmak, saygısızca araba kullanmak, duraklama yapmak, konvoy yapmak suçlardan toplamda 58 bin 806 lira idari para cezası kesildi.

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