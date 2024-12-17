Başakşehir’deki kazada İETT otobüsü kaldırıma çıktı: 1 ölü 1 yaralı

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü H.Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve A.T'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Ömer Ersin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, A.T, ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise otobüs şoförü H.Y, gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Adamların kaldırımda yürüme anı güvenlik kamerasına yansıdı.